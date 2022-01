“Vuole andarsene?”: calciomercato Inter, l’annuncio spiazza i tifosi

L’Inter è fortemente interessata a Lucas Digne e Rafa Benitez, tecnico dell’Everton, ha ammesso che il giocatore vuole lasciare il club.

Nonostante la situazione di classifica renda chiaro che l’Inter è in un gran momento ed è indubbiamente la favorita per la vittoria dello scudetto, si può ancora migliorare la squadra. O meglio, bisogna prepararsi al futuro e alle necessità di una lunga stagione, che abbisognerà rotazioni all’altezza per permettere a tutti i calciatori di essere freschi e a disposizione per i vari impegni. Per tale ragione, il club è alla ricerca di un vice-Perisic. Tra i tanti nomi circolati in questi giorni, il prediletto sembra essere Lucas Digne.

Inter su Digne, l’ammissione di Benitez in conferenza stampa

Il ventottenne piace anche perché ha discreta esperienza della Serie A, dopo una breve parentesi alla Roma nella stagione 2015-16, ed è anche abituato a destreggiarsi in club che hanno grandi ambizioni: il suo CV vanta esperienze in PSG e Barcellona. Attualmente è all’Everton in Premier League. Il contratto con gli inglesi vigerà fino al 2023 e il calciatore starebbe insistendo per andare via, sebbene l’Inter al momento pare essere interessata essenzialmente a un prestito.

Della sua situazione ha parlato in conferenza stampa l’allenatore Rafa Benitez in occasione della gara di FA Cup contro l’Hull City, lasciando trapelare una condizione di tensione piuttosto evidente: “Cosa potete aspettarvi dal manager quando un giocatore dice che non vuole essere qui? Ecco, semplice. Perché vuole andarsene? Non ho spiegazioni. Siamo professionisti, siamo pagati molti soldi per fare il nostro lavoro. Se qualcuno è felice o non lo è, dipende da te ed è il tuo lavoro. Ti pagano un sacco di soldi per giocare, devi giocare ed essere disponibile. Devi mettere i tuoi interessi dietro gli interessi del club. Questa è la mia sensazione e la sensazione di tutti”.