Napoli, finalmente una buona notizia: contratto depositato, è ufficiale

Il Napoli ha chiuso il primo colpo di questa sessione invernale di calciomercato. Contratto depositato in Lega, è ufficiale

Un pareggio tutto sommato positivo per il Napoli, che all’Allianz Stadium ha strappato un punto alla Juventus con una formazione tutta da decifrare. Una marea di assenti per Luciano Spalletti (egli stesso rimasto a casa, causa Covid) tra infortuni, giocatori impegnati in Coppa d’Africa ed ovviamente quelli contagiati dal Coronavirus. Appena 13 giocatori di movimento, tanti giovani in panchina ed una situazione difficile da gestire.

Eppure, gli azzurri si sono imposti in maniera convincente sul campo della Juventus, andando addirittura in vantaggio con Mertens e facendosi raggiungere soltanto nella ripresa grazie alla rete di Chiesa. Un punto insperato, anche dagli stessi tifosi azzurri impegnati a fare ogni tipo di scongiuro prima della partita.

Ora il mercato, per cercare di smuovere le acque e dare a Luciano Spalletti gli elementi necessari per proseguire al meglio la stagione. La difesa, in particolare, è uno dei reparti in maggiore difficoltà ed il motivo è presto detto: l’addio di Manolas, infatti, ha messo non poco in difficoltà la compagine azzurra, pronta però a correre ai ripari.

Napoli, ufficiale l’acquisto di Tuanzebe: contratto depositato

Negli ultimi giorni è arrivata l’accelerata definitiva per il difensore che Spalletti aspettava proprio per sostituire il partente Manolas. E cosi in queste ore è arrivata l’ufficialità: il Napoli ha depositato il contratto di Axel Tuanzebe, difensore di proprietà del Manchester United che approda cosi alla corte del tecnico toscano.

Poco spazio all’Aston Villa, dove ha cominciato la stagione, ma allo stesso tempo un profilo che ha subito convito l’allenatore azzurro, pronto ad accoglierlo in squadra per completare il pacchetto arretrato. Si attendono solo le ultime questioni burocratiche per il suo arrivo in Italia, ma Tuanzebe è già pronto a vestire la maglia azzurra.