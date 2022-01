Juve, due cessioni immediate: la decisione di Allegri sorprende tutti

Due cessioni in casa Juve già dall’imminente sessione di mercato. I bianconeri potrebbe aprire al clamoroso addio a sorpresa dopo la recente conferma di Morata. Certa anche la cessione di Ramsey

La Juventus è pronta a valutare due possibili cessioni immediate nel mercato di gennaio. Come confermato da Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus-Napoli, i bianconeri diranno subito addio a Ramsey. Il centrocampista gallese lascerà Torino già nel corso delle prossime settimane. Su di lui resta forte l’interesse del Newcastle.

Ramsey in uscita, ma non solo. Per concretizzare la cessione del gallese, la Juventus potrebbe contribuire al pagamento del suo ingaggio. Non è escluso che i bianconeri aprano all’addio a costo zero, ma con intero ingaggio pagato dal club inglese. Non solo Ramsey, massima attenzione anche alla possibile cessione di Kulusevski e Arthur.

Cessioni Juve, in bilico anche la posizione di Kulusevski

Ramsey saluterà la Juventus già nel corso dei prossimi giorni, ma attenzione anche al possibile sacrificio di Kulusevski, inseguito da diverse squadre di Premier League e valutato circa 40 milioni dalla Juventus. L’addio dell’esterno svedese potrebbe portare i bianconeri all’affondo immediato su un nuovo centravanti.

Da valutare anche il futuro di Arthur. Il centrocampista brasiliano potrebbe lasciare i bianconeri già a gennaio con la formula del prestito secco con diritto di riscatto. In chiave acquisti, il primo obiettivo offensivo resta Icardi, il quale potrebbe vestire bianconero a prescindere dalla conferma di Morata.