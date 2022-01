Napoli, occhio al tweet: che stoccata all’agente di Insigne

Lorenzo Insigne firma con il Toronto FC ma Juventus-Napoli è alle porte: il giornalista non ci sta e commenta l’accaduto

Una firma di contratto che sicuramente era nell’aria ormai da diversi giorni. Dopo che l’interessamento del Toronto per Lorenzo Insigne si è palesato, infatti, si sono rincorse numerose voci di calciomercato in merito a questa questione.

Solo poco fa perciò sono circolate le prime immagini in cui il giocatore, in compagnia del suo agente Pisacane, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. Un atteggiamento che non è piaciuto a molti, a maggior ragione in vista del big match di Serie A che il Napoli si appresta a giocare, il 6 gennaio, a Torino contro al Juventus. Anche il giornalista Alfredo Pedullà ha voluto commentare l’accaduto tramite il proprio profilo ‘Twitter’.

#Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve–#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi dettagli con il #Toronto: chi lo assiste (e non ha portato una-proposta-una) chiama una-telecamera-una, champagne. Professionalità 👏 👏 👏 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 4, 2022

Napoli, il big match contro la Juventus si avvicina ma Insigne firma con il Toronto: Pedullà commenta la situazione

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, non ha dubbi sulla situazione venutasi a creare con la firma di Lorenzo Insigne al Toronto FC. Il giocatore raggiungerà il club statunitense a luglio, a parametro zero, dopo che il suo contratto con il Napoli andrà in scadenza. Pedullà ha commentato così sul proprio profilo ‘Twitter’ l’accaduto: “Giovedì 6 ore 20,45: si gioca Juve–Napoli. Martedì 4: Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi dettagli con il Toronto: chi lo assiste (e non ha portato una-proposta-una) chiama una-telecamera-una, champagne. Professionalità“.

Il giornalista quindi non ha apprezzato il comportamento dell’attuale capitano del Napoli e ha parlato della professionalità del suo agente, Vincenzo Pisacane, che era con lui quando c’è effettivamente stata la firma sul nuovo contratto. Aver svolto l’incontro a poche ore dal big match contro la Juventus può infatti senz’altro pesare sul Napoli, che è ancora il suo club di appartenenza.