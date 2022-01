Donnarumma, il destino si può scrivere a giugno: il PSG cambia

Il destino di Donnarumma, attualmente in competizione con Navas, può cambiare a giugno: dalla Francia arriva l’indiscrezione

Nelle gerarchie del PSG tutto potrebbe cambiare, almeno in vista di giugno. Dalla Francia, infatti, non hanno dubbi: proprio a giugno potrebbe realmente arrivare Zinedine Zidane sulla panchina del club parigino. Il Paris Saint-Germain infatti da tempo monitora la situazione dell’allenatore, ex Real Madrid.

Il tecnico francese è fermo dal 30 giugno 2021, dopo aver allenato (prima come vice, poi come allenatore a tutti gli effetti) i Blancos per sette anni, ma ora la situazione potrebbe cambiare. La squadra in vetta alla classifica della Ligue 1 lo vorrebbe con sé. Con il cambio di rotta voluto con Zidane potrebbe esserci un punto di svolta anche nel destino di Donnarumma? Tutto in forse, ma l’approdo del francese potrebbe ribaltare le gerarchie della rosa.

Gianluigi Donnarumma, arrivato al PSG il 14 luglio 2021 a parametro zero, ha deciso di trasferirsi nella squadra francese per compiere il salto di qualità. Il Paris Saint-Germain ha grandi progetti e grandi aspettative, come dimostra il fatto che la rosa sia composta da veri e propri campioni. Il portiere classe 1999, però, non aveva fatto i conti con la decisione di Mauricio Pochettino di voler alternare lui e Keylor Navas tra i pali. A giugno, però, potrebbe arrivare la svolta.

Secondo quanto rivelato da ‘RMC Sport’, infatti, il futuro di Zinedine Zidane sarebbe già scritto e prevederebbe il suo approdo sulla panchina del Paris Saint-Germain a giugno. Diventerebbe così il sostituto di Pochettino e potrebbe prendere anche scelte diverse sui giocatori da schierare come titolari. Dalla Francia lanciano con sicurezza l’indiscrezione, che sarebbe poi stata confermata anche in Spagna.