Inter, arriva finalmente la notizia che farà esultare Inzaghi

Buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. L’ex Lazio può esultare: avrà un rinforzo in attacco, in tempo per la sfida ai biancocelesti

L’ultima giornata è stata ferma a guardare le altre. Adesso, l’Inter è pronta a scendere nuovamente in campo dopo l’inatteso stop di Bologna. Nel mirino di Simone Inzaghi e dei suoi nerazzurri c’è la Lazio, per un match che si preannuncia tutt’altro semplice per l’ex tecnico biancoceleste. Soprattutto se si considera il risultato della gara d’andata.

Certo, i capitolini non vivono un momento particolarmente brillante: dopo il pareggio (amaro) contro l’Empoli, la Lazio sembra scricchiolare più del dovuto, ma guai per l’Inter a sottovalutare una formazione comunque attrezzata come quella biancoceleste. Ragion per cui, Inzaghi vuole il massimo grado di allerta e intanto si gode la buona notizia: Edin Dzeko è sulla strada del pieno recupero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Non sono arrabbiato”: Italia, il chiarimento di Mancini sul giocatore azzurro

Inter, buone notizie per Inzaghi: Edin Dzeko è tornato negativo

Come riportato dall’edizione online de ‘Il Corriere dello Sport’, Edin Dzeko si è allenato a parte stamane ad Appiano Gentile, dopo essersi sottoposto ad un primo giro di tampone. Primo giro che ha dato esito negativo, in attesa che il secondo confermi e garantisca il pieno recupero del bosniaco per Inter-Lazio.

Una buona notizia per Simone Inzaghi, che non vede l’ora di ritrovare il proprio bomber in questo avvio di 2022. Con Lautaro Martinez, Sanchez e Correa costretti agli straordinari, il rientro di Dzeko suona come una manna per i nerazzurri. Soprattutto alla vigilia di una sfida così delicata, come quella ai biancocelesti.

Dopotutto, il Milan ha accorciato le distanze dalla vetta (con la vittoria ai danni della Roma, nell’ultimo turno) e adesso starà all’Inter dare una nuova spallata alla lotta Scudetto.