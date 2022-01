“Non sono arrabbiato”: Italia, il chiarimento di Mancini sul giocatore azzurro

Mancini pensa al Mondiale e conferma la propria piena fiducia nei confronti di Jorginho, nonostante gli errori dal dischetto.

Guarda già al Mondiale Roberto Mancini. Per qualificarsi la Nazionale dovrà vincere il play-off di marzo, che lo vedrà affrontare prima la Macedonia e poi la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia, tuttavia il Ct ha piena fiducia nei confronti dei suoi giocatori. Specie in Jorginho, che contro la Svizzera ha sbagliato il rigore che avrebbe consentito alla squadra di vincere e staccare il pass decisivo.

Italia, Mancini parla di Jorginho e guarda al Mondiale

Proprio del centrocampista ha voluto parlare Mancini, nel corso di un’intervista concessa al settimanale ‘Sportweek’ in edicola domani. “Jorginho? Ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa e se è per questo ne ha segnati 6 dopo la Svizzera… Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa…”. Nelle prossime settimane dovrebbe aver luogo uno stage che consentirà a Mancini di valutare, in vista della doppia partita, una serie di giocatori non presenti nella rosa dell’Italia che ha vinto l’Europeo.

Potenziali rinforzi, per una squadra che secondo Mancini dispone già della qualità giusta per andare in Qatar. “Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale. Quindi possiamo e dobbiamo crederci, dare tutto. La foto del 2021? È quella dopo la finale con l’Inghilterra, dove ci siamo tutti. Anche se in realtà mancano un po’ di ragazzi, perché quando dico grazie penso ai 50/60 calciatori che hanno contribuito a portare a casa l’Europeo, sin dalle qualificazioni”.