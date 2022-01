Juventus, Allegri rischia la squalifica: il motivo nessuno può immaginarlo

Problemi per Massimiliano Allegri in vista di Roma-Juventus: la ‘lite’ con l’arbitro Sozza potrebbe costargli la squalifica

Il match tra Juventus e Napoli, giocato nella serata di ieri all’Allianz Stadium di Torino, non è terminato come Massimiliano Allegri forse si sarebbe aspettato. O almeno come avrebbe voluto. Non solo per il risultato, dal momento che la partita è terminata con un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche per quanto avvenuto con l’arbitro Simone Sozza. L’allenatore bianconero avrebbe, infatti, secondo quanto riferito da ‘Il Tempo’ urlato contro il direttore di gara e ora rischierebbe la squalifica.

Juventus, ecco perché Allegri rischia la squalifica per il prossimo turno di Serie A

La Juventus, domenica 9 gennaio di questo nuovo anno appena cominciato, incontrerà la Roma allo Stadio Olimpico. È questo solo il secondo big match che i bianconeri stanno per affrontare in questo mese di gennaio, fatto di impegni importanti ravvicinati. Il rischio, però, è che sulla panchina della Juve contro i giallorossi possa non esserci Massimiliano Allegri. Per comprendere il motivo di un’eventuale squalifica, però, bisogna fare un passo indietro e tornare alla gara disputata contro il Napoli solamente ieri all’Allianz Stadium.

Come riferito sul proprio profilo ‘Twitter’ dal giornalista Alessandro Austini de ‘Il Tempo’, infatti, Massimiliano Allegri rischierebbe la squalifica per aver urlato contro l’arbitro Simone Sozza. Per sapere cosa effettivamente verrà deciso bisognerà aspettare la comunicazione ufficiale del giudice sportivo, ma il comportamento del tecnico bianconero potrebbe non passare inosservato ed essere passibile di una ‘punizione esemplare’. Inoltre, proprio in riferimento al direttore di gara, ieri al termine della partita in conferenza Allegri aveva dichiarato: “Ha arbitrato bene ma secondo me gli si è fermato l’orologio perché ha dato poco recupero, ci sono state tante interruzioni”.