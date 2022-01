Juventus, ecco il rinforzo in difesa: sarà in panchina contro la Roma

Buone notizie per Massimiliano Allegri e la sua Juventus: contro la Roma ci sarà il rinforzo in difesa, che i tifosi attendevano di ritrovare

Il pareggio amaro contro il Napoli ha rallentato i piani Champions League della Juventus, ma per Allegri e i suoi non c’è tempo per leccarsi le ferite. Domenica si torna nuovamente in campo e lo si farà all’Olimpico, contro una Roma ferita dal match di Milano. E soprattutto, da quello dell’andata. Mourinho promette battaglia e la Vecchia Signora non vuole farsi trovare impreparata.

Ragion per cui, la notizie che arrivano dalla Continassa mettono di buon umore il tifo e la dirigenza juventina. Contro la Roma, Allegri (ri)avrà a disposizione un big del proprio reparto difensivo, giusto in tempo per ridare slancio alla corsa europea dei bianconeri.

Juventus, ufficiale il rientro di Chiellini: il difensore è di nuovo negativo

Dopo essere risultato positivo al virus nei primi giorni del 2022, Giorgio Chiellini è di nuovo a disposizione della Juventus. Il centrale azzurro: “[…] ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC”.

Questo il comunicato ufficiale della società bianconera, che certifica il pieno recupero di capitan Chiellini. Una buona notizia per Massimiliano Allegri, che però contro la Roma potrebbe preferirgli ancora Rugani. Ed è probabile che per l’ex Fiorentina ci sia spazio soltanto a partire dalla panchina.

D’altronde, le condizioni fisiche e atletiche dell’esperto centrale bianconero vanno centellinate. E il tecnico di Livorno non può non tener conto della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma il 12 gennaio.