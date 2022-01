Lazio, tutta la verità sulla possibile cessione di Luis Alberto

La Lazio potrebbe valutare la possibile cessione di Luis Alberto già nel corso delle prossime settimane. La società biancoceleste potrebbe aprire all’addio solamente in caso di offerta irrinunciabile

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio già nell’imminente sessione di mercato di gennaio. Il centrocampista spagnolo, poco utilizzato da Sarri e non totalmente al centro del progetto biancoceleste, potrebbe dire addio alla Lazio già nel corso dei prossimi giorni. Cessione decisamente complicata e quasi impossibile, ma attenzione ai potenziali colpi di scena. Qualora la Lazio dovesse ricevere un’offerta davvero irrinunciabile, non è escluso che il club apra concretamente all’addio dello spagnolo in maniera immediata.

Luis Alberto piace particolarmente a Milan, Inter e Juventus, ma il suo trasferimento in Italia, già da gennaio, appare improbabile. Occhio, però alle sirene estere. L’ex Barcellona piace anche in Premier League e Liga. Il Tottenham di Conte potrebbe sondare il terreno, ma massima attenzione anche allo United ed Everton. Più defilata la posizione del Barcellona.

Lazio, cessione Luis Alberto: come cambia il mercato di gennaio

L’addio di Luis Alberto potrebbe essere rinviato alla prossima estate. La Lazio, di fatto, dovrebbe trovare un sostituto nel giro di tre settimane, operazione abbastanza complicata e improbabile. Detto questo, i biancocelesti spingeranno il piede sull’acceleratore per l’assalto a un nuovo esterno offensivo.

Piacciono Orsolini e Berardi. Il primo potrebbe lasciare il Bologna qualora non dovesse trovare spazio con regolarità. Il secondo potrebbe aprire all’addio al Sassuolo solamente in vista della prossima estate. In casa Lazio, quindi, continua la ricerca per il nuovo esterno d’attacco.