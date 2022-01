Ronaldo, è già rottura con lo United: spunta il motivo e l’ultimatum

Cristiano Ronaldo secondo il ‘Daily Star’ starebbe già meditando l’addio al Manchester United alla fine della stagione: ultimatum al club

L’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United è tormentata. CR7 sta meditando sul suo futuro. La stagione dopo il trasferimento dalla Juventus ai ‘Red Devils’, a distanza di tanti anni, non sta procedendo come il portoghese si sarebbe aspettato. L’ultima sconfitta di misura con il Wolverhampton ha ripresentato i problemi della squadra che non riesce a decollare malgrado il contributo di Ronaldo.

Ronaldo sta già meditando l’addio al Manchester United: il nuovo allenatore può influenzare la sua scelta

Non è scoccato soprattutto un grosso feeling con il nuovo allenatore Ralf Rangnick, nominato a fine novembre in seguito all’esonero di Solskjaer. Il tedesco è ad interim sulla panchina del Manchester United. Il suo rapporto con il club dovrebbe proseguire come consulente nella prossima stagione.

Secondo il ‘Daily Star’ peraltro Ronaldo avrebbe già fatto sapere di non sostenere la nomina del tedesco qualora si decidesse di mantenerlo in panchina. Toccherà all’amministratore delegato nuovo di zecca Richard Arnold guidare la ricerca della nuova guida tecnica.

In realtà, Cristiano Ronaldo valuta l’addio in ogni caso se non sarà d’accordo con la scelta dell’allenatore che si accomoderà in panchina nel prossimo corso.

In classifica, il Manchester United occupa la settima posizione. La zona Champions è distante soltanto quattro punti. Un gap totalmente recuperabile, specie se si considera che i ‘Red Devils’ hanno una partita in meno rispetto all’Arsenal, malgrado ciò le sensazione lasciate trapelare dalla squadra sono di grande discontinuità. Nonostante l’ultimo periodo sembrasse aver dato fiducia, la sconfitta contro i Wolves ha fatto riprecipitare la situazione. Ronaldo e compagni dovranno ora riscattarsi nel doppio confronto che li attende nel giro di pochi giorni contro l’Aston Villa, prima nel terzo turno di FA Cup e poi anche in campionato.

Fino a questo momento, Cristiano Ronaldo non ha fatto mancare il suo apporto realizzativo. Il portoghese ha siglato 14 gol tra Premier League e Champions nelle 21 partite in cui è sceso in campo. CR7 è ancora in grado di confezionare numeri in grado di fare la differenza e forse anche per questo sta meditando l’addio anticipato.