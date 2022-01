“La telefonata di Mourinho…”: Roma, colpo chiuso entro fine settimana

In casa Roma si lavora assiduamente sul mercato. Telefonata decisiva di Mourinho, pronto il colpo entro fine settimana.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Per la Roma proprio la sessione di calciomercato potrebbe rappresentare la soluzione giusta per andare ad ottemperare ad una serie di problematiche legate alla struttura della rosa. Alla squadra giallorossa manca qualcosa, e cosi il club sta lavorando proprio per supportare l’allenatore e tappare delle falle sistematiche che non si possono più ignorare.

Uno dei punti cruciali è di sicuro il centrocampo, dove la Roma soffre ed ha bisogno di una svolta concreta. Lo stesso Mourinho è consapevole dei problemi, e proprio per questo si è attivato in prima persona per andare a smuovere le acque e portare a casa un colpo che possa aiutare la squadra nel prosieguo della stagione.

Roma, telefonata di Mourinho: pronto il colpo Oliveira

Il nome indicato dal club, ed avallato anche da Josè Mourinho, è quello di Sergio Oliveira. Centrocampista di assoluto affidamento e buona esperienza, è un nome caldo in queste ore. La telefonata di Mourinho – secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe stata decisiva per un’accelerata che porterà alla chiusura del colpo entro la fine di questa settimana.

Un mercato, quello della Roma, che si scalda giorno dopo giorno. Il nome di Maitland-Niles è già spuntato nelle scorse settimane, ed è vicinissimo alla compagine giallorossa come confermato anche da Thiago Pinto. Per Oliveira tutte le carte sono sul tavolo, la mossa di Mourinho avrebbe permesso alla trattativa di andare avanti spedita, e cosi per la squadra giallorossa ci si prepara a piazzare due colpi di ottimo livello per proseguire la stagione e l’assalto all’Europa.