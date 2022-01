Caos Serie A, non è finita: nel weekend rischiano altri tre match

La Serie A rischia di vedere saltare altre tre partite nel weekend: oggi riunione in Lega in videoconferenza, si parlerà pure di questo

La Serie A è ripartita dopo la sosta non senza qualche strascico. Sono state 4 le partite che non si sono disputate. Il cartello del primo turno del girone di ritorno si è disputato in forma ridotta poiché i match Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese non si sono giocati per via dell’emergenza legate al Covid che hanno presentato il conto ad alcune di queste squadre. Ora vi sono nuove minacce per il weekend.

Serie A, il nuovo protocollo non basta: altre tre gare potrebbero non disputarsi nel week end

Il primo turno del 2022 è stato segnato dalle polemiche e dal caos. Oggi si riunirà la Lega Serie A per discutere del futuro. In videoconferenza, alle 15, si terrà l’assemblea che era già stata programmata da tempo. Per questo motivo tra i temi all’ordine del giorno non vi sarà quello relativo.

Il comunicato della Lega, infatti, indica tra le questioni: verifica poteri, comunicazioni Presidente e AD, diritti audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021-2024: deliberazioni conseguenti alle negoziazioni in forma non esclusiva, varie ed eventuali.

‘Tuttomercatoweb’ però anticipa che si parlerà anche di come condurre avanti il campionato con la quarta ondata. Un argomento inevitabile dopo quanto successo in questi ultimi giorni. L’adozione del nuovo protocollo peraltro non annulla il rischio di rinvio per altre tre gare del weekend. Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta sono ancora in forte dubbio.

Mercoledì prossimo poi, poco prima della Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter, si terrà poi un vertice tra Figc e Governo nell’ambito della conferenza Stato-Regioni. Gli ultimi eventi hanno sicuramente spiazzato tutti. Ora bisogna trovare una quadra per ovviare a questi problemi.