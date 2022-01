Eriksen di nuovo in Premier League: l’annuncio dell’allenatore

Consapevole del ritorno di Eriksen e dell’addio all’Inter, Conte apre al calciatore danese le porte del Tottenham.

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter si è conclusa nella maniera sicuramente meno sperata e desiderata per tutti. Il malore che il calciatore ha partito in campo durante gli Europei, indossando la maglia della Danimarca, ha praticamente manifestato un problema cardiaco. Fortunatamente, il giocatore ha potuto avere la sua seconda occasione, da tutti anelata, e potrà condurre una vita normale grazie a un defibrillatore sottocutaneo. Anche l’attività agonista Eriksen potrà riprendere, ma non in Italia. Le norme vigenti, infatti, impediscono di tesserare calciatori con il suddetto macchinario.

Tottenham, Conte apre le porte a Eriksen: “Fantastico che sia tornato”

L’addio è stato quindi forzato dalle circostanze, ma il legame tra le parti resta forte. Tuttavia, Eriksen potrebbe ritrovare un pezzo del suo passato all’Inter nella prossima esperienza professionale, poiché ad aprirgli le porte è stato Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter oggi al Tottenham ha parlato in conferenza stampa dichiarando: “Non ho parlato di recente con Christian Eriksen ma è stato fantastico vederlo in campo calciando la palla. Parliamo di un giocatore importante ma anche di una grande persona”.

Dopo il disgraziato momento vissuto a EURO 2020, Eriksen è pronto a rimettersi in gioco vincendo la paura per quei “5 minuti in cui sono morto”. Da queste parole/invito di Conte potrebbe scaturire il nuovo attesissimo inizio: “Quel che è successo la scorsa estate non è stato bello per le persone che lavorano con lui e lo conoscono. Ho avuto paura in quel momento. Di sicuro è una bella notizia vederlo ora pronto per giocare di nuovo. Le porte per Christian sono sempre aperte“.