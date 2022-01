“Ingaggio triplicato, firma vicina”: Milan, che sacrificio per costruire il futuro

Il Milan si prepara a rinnovare il contratto a una giovane stella, che andrà a percepire uno stipendio da top player: una mossa per il futuro.

Forse non basterà per vincere uno Scudetto accarezzato già la scorsa stagione e che oggi, pur con una partita giocata in più, resta distante soltanto un punto. Ma certo è che dopo gli anni bui passati tra la fine del ciclo di Berlusconi e il breve quanto illusorio interregno di Yonghong Li il Milan si gode la rinascita arrivata con la proprietà Elliott.

Una rinascita che è arrivata grazie a una serie di intuizioni decisamente azzeccate. Tra queste anche l’importante investimento che nell’estate 2019 ha portato in rossonero Rafael Leao, attaccante allora appena 20enne prelevato dal Lille per 23 milioni di euro. Una vera e propria scommessa che negli anni si è rivelata vincente: oggi il portoghese è uno dei punti fermi del Diavolo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Il gol che ha chiuso la sfida con la Roma, arrivato poco dopo l’ingresso in campo su splendido inserimento centrale, ha convinto anche gli scettici: il Milan ha frenato con Leao fuori dai giochi e si è ripreso con il suo ritorno. Non è certo un caso.

Milan, rinnovo in arrivo per Leao: ingaggio da top player

Adesso è arrivato il momento per il Milan di mettersi al tavolo con Jorge Mendes, agente dell’attaccante, e discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Leao sta bene in rossonero e si sente apprezzato, ma certo sarà più felice dopo aver prolungato fino al 2026. Anche perché, come racconta Alessandra Gozzini, a fronte della sua riconosciuta importanza per il presente e il futuro il Diavolo gli offrirà un ingaggio da top player.

L’attaccante portoghese passerà infatti da percepire 1,5 milioni a stagione a un ingaggio che supererà i 4 e si avvicinerà ai 4,5 con i vari bonus. Stipendio triplicato insomma, il meritato riconoscimento per chi è stato protagonista della rinascita rossonera e intende esserlo anche nel futuro.