“Non ci stai riuscendo”: Allegri, botta e risposta in conferenza stampa

Non poche difficoltà per Max Allegri in questi mesi di ritrovata Juventus. Cosi l’allenatore ha risposto sull’argomento in conferenza stampa.

Per la Juve è tempo di analizzare quello che è l’andamento della stagione. C’è ancora tanto tempo prima della fine, va detto, ma i bianconeri hanno bisogno di trovare una quadra chiara per evitare di perdere nuovamentNon poche difficoltà per Max Allegri in questi mesi di ritrovata Juventus. Cosi l’allenatore ha risposto sull’argomento in conferenza stampa. e terreno rispetto alle prime della classe. Il pareggio contro il Napoli rappresenta un piccolo campanello d’allarme, visto che tutto l’ambiente bianconero si aspettava molto di più dai ragazzi di Max Allegri.

Contro un Napoli in evidente difficoltà, con tanti giocatori indisponibili tra infortuni, Coppa d’Africa e Covid, la Juventus avrebbe potuto approfittare in maniera più decisa della situazione. Cosi non è stato, ma è già tempo di guarda avanti visto che la Vecchia Signora sarà impegnata nel prossimo turno contro la Roma di Josè Mourinho.

Allegri, botta e risposta durante la conferenza stampa pre Roma

Quello di Allegri e Mourinho sono due percorsi apparentemente molto simili, come evidenziato anche in conferenza stampa da uno dei colleghi presenti. Una delle domande rivolte ad Allegri, volte proprio ad evidenziare la difficile situazione di entrambi gli allenatori ma soprattutto gli scarsi risultati fino a questo momento, ha portato alla risposta a tono dello stesso Allegri.

“Io sono venuto qui sapendo che sarebbe stato un anno in cui lavorare per cercare di tornare a competere per lo scudetto nel giro di 1-2 anni. I miracoli non li fa nessuno. Ci vuole pazienza ma lo sapevo e non sono spaventato da questo”, ha spiegato l’allenatore della Vecchia Signora. Un botta e risposta che ha evidenziato anche quella che è strada tracciata dallo stesso Allegri.