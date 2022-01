“Vederli mette tristezza”: Juve, la frecciata non piacerà ad Allegri

Una frecciata pesante diretta verso la Juventus. Non sarà contento l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri.

Che la Juventus non viva una stagione particolarmente esaltante, lo raccontano i risultati ed i numeri. La squadra bianconera viaggi a ritmi blandi in questi mesi, con la squadra che sta ancora cercando sé stessa. L’addio di Ronaldo, secondo alcuni, avrebbe inciso in maniera molto netta sugli equilibri della squadra. Mancano i gol del portoghese, e nessuno ad oggi sembra essere riuscito a tappare quel buco realizzativo lasciato dal campione ex Real Madrid.

Lo spettacolo, però, deve andare avanti. E’ consapevole di questo lo stesso Allegri, che non ha mai nascosto le difficoltà di una squadra che ha bisogno di riscriversi soprattutto nel reparto avanzato, dove evidentemente manca qualcosa. Da qui la scelta di guardarsi intorno in sede di mercato, con tanti nomi che stanno orbitando attorno all’ambiente Juventus.

Juve, la stoccata dell’ex non piacerà ad Allegri

L’ambiente Juve, va detto, è infuocato. Anche l’ultimo pareggio contro il Napoli non è andato giù ai tifosi che si aspettavano qualcosa di più, soprattutto contro una squadra cosi in difficoltà come quella azzurra, devastata dalle assenze. Tra i tifosi delusi ce n’è uno particolare, l’ex bianconero Sami Khedira.

Nel corso dell’annuncio dei candidati per il FIFA Best Men’s Player, l’ex centrocampista della Juve (e pupillo dello stesso Max Allegri) ha parlato proprio della situazione bianconera, non risparmiando frecciate anche pesanti: “Vedere giocare la Juventus oggi da tifoso mette un po’ di tristezza. E’ una grande società, ma tre anni fa ha deciso di cambiare tutta la sua filosofia di gioco ed ha sbagliato”, l’accusa da parte di Khedira riportata da ‘Sportface’.

“Si segna troppo poco anche quando non si gioca male. La mancanza di un giocatore come Cristiano Ronaldo si fa sentire, quel fatturato di circa 30 gol a stagione non lo sta compensando nessuno”, ha poi proseguito l’ex centrocampista bianconero. Nuovo corso, l’assenza di Ronaldo ed una squadra alla ricerca della propria identità.