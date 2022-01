Mondiali, Mancini fa esultare i tifosi: “Sull’attaccante vi dico che…”

Roberto Mancini è stato intervistato da SportWeek, dove ha parlato della possibilità di richiamare Mario Balotelli in Nazionale.

Il 2021, nonostante la mancata qualificazione al Mondiale come prima del proprio girone, è stato un anno fantastico per l’Italia di Mancini, visto la grandiosa vittoria dell‘Europeo della scorsa estate. Gli azzurri in questo 2022 hanno l’obiettivo primario e vitale di staccare il pass per volare in Qatar.

La squadra di Mancini dovrà battere prima la Macedonia del Nord e poi la vincente dell’altra semifinale del girone tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Turchia. Nelle ultime gare dell’Italia del 2021, contro la Svizzera e contro l’Irlanda del Nord, si è evidenziata la mancanza di un centravanti.

Italia, Mancini: “Balotelli? Deve avere la speranza di ritornare in Nazionale”

In questi mesi è ritornato forte il nome di Balotelli per riempire questa casella vuota nel team guidato da Mancini. Proprio il CT, in un’intervista a ‘SportWeek’, è ritornato a parlare dell’eventualità di rivedere l’ex Milan con la maglia della Nazionale: “Balotelli?Sull’attaccante vi dico che, come tutti, deve avere la speranza di essere convocato”.

Mancini ha poi concluso il suo intervento: “Non sono esclusi degli inserimenti, così come non è esclusa la possibilità di vedere giocatori nuovi”. Balotelli sta giocando in questa stagione in Turchia con la fa maglia dell’Adana Demirspor, guidato da Vincenzo Montella, dove ha segnato otto gol in venti partite giocate.