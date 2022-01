Mondiali, Balotelli sorprende Mancini: il presidente spiazza tutti

Il nome di Mario Balotelli fa discutere sia in Turchia che in Italia. Attorno all’attaccante recentemente stanno arrivando diversi elogi.

Nell’ultima stagione l’attaccante azzurro Mario Balotelli sembra stia vivendo un periodo di grande rinascita. Dopo le recenti difficili esperienze ‘Super Mario’ è ripartito dall’Adama Demirspor, club che ha puntato molto su vecchie conoscenze del nostro campionato.

Dal centravanti azzurro fino a Gokhan Inler, senza dimenticare il tecnico italiano Vincenzo Montella. L’ex calciatore campano sta gestendo al meglio il centravanti, autore finora di 8 reti e 4 assist in 20 presenze di campionato.

Turchia, le belle parole del presidente dell’Adama per Balotelli

Ha avuto qualche alto e basso, ma Balotelli sta convincendo tutti i tifosi del club turco ed in generale in Turchia sono ‘tutti pazzi’ per un giocatore di grande talento, che, ha vestito maglie di club importanti come Inter, Milan e Manchester City.

Il presidente dell’Adama Demirspor Murat Sancak ha rilasciato interessanti dichiarazioni al portale turco Sondakika.com, ecco le sue parole: “Balotelli? Dicono che sia stato pazzo, ma io la chiamo ambizione. Non c’era assolutamente impudenza. A dire il vero anzi, se Yunus è diventato Yunus e Vargas è diventato Vargas, è stato grazie a lui. Aiuta anche i giovani“.