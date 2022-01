Napoli, i guai non finiscono mai: un altro top player ha il Covid

Ancora brutte notizie in casa Napoli. Attualmente in Africa per la Coppa il difensore Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19.

Continuano i problemi in casa Napoli. Questa volta la società di Luciano Spalletti, alle prese da tempo con casi di positività al Covid (lo stesso tecnico è positivo) ha un caso particolare. Il difensore Kalidou Koulibaly infatti è risultato positivo al Covid-19, lo riporta Gtv Sports.

Il giocatore non è comunque disponibile per la squadra partenopea in quanto è impegnato in questi giorni con il Senegal dove dovrebbe disputare la Coppa d’Africa. A causa di questa positività Kalidou salterà probabilmente il debutto della sua compagine.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, il Senegal è nei guai

Koulibaly non è l’unico caso nella Nazionale senegalese di positività, vi sono almeno altri due casi ed il più importante, oltre il difensore azzurro, è il portiere del Chelsea Edouard Mendy. Il Senegal debutterà il prossimo 10 Gennaio contro lo Zimbabwe.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la Lega ha deciso: la scelta rovina i piani dei tifosi

Il Napoli attende informazioni dall’Africa con Koulibaly che rientrerà in Italia dopo l’eliminazione della sua Nazionale (o possibile vittoria) e ovviamente dopo la negatività al tampone di riferimento.