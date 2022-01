Mani nei capelli per De Laurentiis: l’ufficialità inguaia il club

Altra tegola per il Napoli di De Laurentiis. Dopo la positività al Covid di Koulibaly, infatti, è stata annunciata anche quella di Zielinski.

Nonostante le tantissime assenze, il Napoli è riuscito a pareggiare 1-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus. La squadra di Spalletti, anche lui positivo al Covid-19, ha giocato meglio rispetto a i bianconeri, tenendo le redini del gioco per gran parte della partita. I partenopei con questo pareggio sono riusciti a mantere la ‘Vecchia Signora’ ad una distanza di sicurezza in classifica.

Il Napoli domani giocherà contro la Sampdoria di D’Aversa e vorrà rifarsi dopo le tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Empoli e Spezia tra le mura amiche del Maradona. Gli azzurri saranno ancora in forte emergenza contro i doriani. In serata è giunta una notizia che ‘inguaia’ ancora di più il team guidato da Spalletti.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. pic.twitter.com/QNJ7VfPeJe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2022

Napoli, è ufficiale la positività al Covid-19 di Zielinski: la squadra di De Laurentiis è in totale emergenza

La società partenopea, infatti, tramite un tweet, ha comunicato la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. E’ la seconda volta per il calciatore polacco, visto che già l’anno scorso contrasse il virus. Il centrocampista, regolarmente vaccinato, nei giorni scorsi ha rispetto in maniera rigida tutti i protocolli sanitari relativi ai comportamenti da seguire per evitare la diffusione del Covid.

Zielinski non ha sintomi ed effettuerà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Nel pomeriggio è stata ufficializzata anche la positività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly, in ritiro in Camerun con il suo Senegal per disputare la Coppa d’Africa. C’è un’emergenza senza fine in casa Napoli.