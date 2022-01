Serie A, la Lega ha deciso: la scelta rovina i piani dei tifosi

Scelta importante presa dai vertici della Serie A. Per le prossime due giornate di campionato ci saranno solo 5 mila persone allo stadio.

L’incredibile aumento dei contagi delle ultime ore ha portato a scelte molto drastiche che riguardano anche la nostra Serie A. Negli ultimi giorni si era discusso di possibili ripercussioni sul campionato, decisione che potevano andare dalla chiusura degli stadi addirittura all’esclusione del campionato.

Si è tenuta pochi minuti fa l’Assemblea di Lega della nostra massima serie dove hanno optato per una ‘via di mezzo’ per provare, almeno in questo periodo, a risolvere questa situazione.

Serie A, importanti decisioni per le prossime due giornate di campionato

Come riportato dall’Agenzia Agi è stato deciso che per le prossime due giornate di campionato, in programma rispettivamente il 16 ed il 23 Gennaio, solo 5000 persone potranno assistere ai match di Serie A.

Una brutta notizia per tanti tifosi del nostro campionato che non potranno assistere ai propri beniamini, in queste due giornate big match come Atalanta-Inter e Milan-Juve verranno disputate quindi con capienza ridotta. Una scelta, quella della Lega, per evitare nei prossimi giorni misure più drastiche da parte del Governo.