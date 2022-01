“Non voleva che…”: la confessione che farà infuriare Cristiano Ronaldo

Trevor Sinclair, ex giocatore del Manchester City, ha criticato molto il trasferimento di Cristiano Ronaldo allo United.

Dopo tutti gli acquisti dell’estate scorsa, tutti si aspettavano, decisamente, un altro campionato da parte del Manchester United. I ‘Red Devils’ sono la più grande delusione di questa stagione in Premier League, visto che sono settimi in classifica ad una distanza abissale dai rivali concittadini del City di Guardiola.

In casa United c’è stato anche l’avvicendamento in panchina tra Solskjaer e Rangnick, che ha totalizzato 12 punti nelle prime 5 giornate sotto la sua gestione. A Manchester a far discutere è anche Cristiano Ronaldo. Trevor Sinclair, ex calciatore del Manchester City, si è soffermato sul portoghese: “Sto cominciando a pensare che il City si sia rallegrato di non aver preso Cristiano”.

Trevor Sinclair su Ronaldo: “Non è andato al City per colpa di Guardiola”

L’ex giocatore dell’Inghilterra ha poi concluso il suo intervento: “Ronaldo dà molti problemi alla squadra. Dopo l’addio di Solskjaer, Carrick non l’ha incluso nella sua idea di gioco. Non è andato al City perché non voleva che Guardiola lo mettesse in secondo piano, mentre allo United sentiva quasi d’intimire il suo tecnico”.

Il Manchester United ha elargito alla Juventus ben 15 milioni di euro più 8 milioni di bonus la scorsa estate per riportare Ronaldo in Inghilterra. Il fuoriclasse portoghese ha segnato 14 gol nelle 22 partite giocate in questa prima parte di stagione, ma non sta riuscendo a far tornare i ‘Red Devils’ in vetta alla classifica della Premier League.