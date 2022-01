“Si è pentito”: PSG, il clamoroso retroscena sul grande acquisto

In estate Lionel Messi ha spiazzato il mondo trasferendosi dal Barcellona al Psg, nel più clamoroso trasferimento dell’estate.

La scorsa estate uno degli avvenimenti più clamorosi del calciomercato è stato senza dubbio il trasferimento di Lionel Messi dal Barcellona al Psg. Il calciatore argentino, dopo tanti anni in maglia catalana, ha lasciato la ‘casa madre’ ed è stato uno dei colpi della pazzesca campagna trasferimenti della società parigina.

I francesi hanno tra l’altro acquistato altri colpi da novanta come Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ed Achraf Hakimi. Il futuro di Messi potrebbe però avere risvolti clamorosi.

Psg, clamoroso rumors sul futuro di Messi

Importanti novità sul futuro della ‘Pulce’ arrivano dai microfoni del Chiringuito. L’ex calciatore ed opinionista Lobo Carrasco ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo il futuro del calciatore, lasciando presagire un possibile addio. Ecco le sue dichiarazioni:

“A Messi mancherà sempre il suo modo di vivere a Barcellona. Non credo che si sia pentito dell’addio al Barcellona dal punto di vista sportivo, ma a livello personale ha capito di aver sbagliato”. Anche le prestazioni in campo dell’argentino sono al momento al di sotto delle attese con Messi che ha segnato un solo gol in campionato.