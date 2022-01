Alle 16.30 spazio a ben due match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Maradona scendono in campo Napoli e Sampdoria.

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Napoli cerca conferma. Strappare un punto all’Allianz Stadium con una rosa devastata dalle assenze (infortuni, Coppa d’Africa e Covid) è stato un risultato assolutamente positivo. Certo, la vittoria rappresenta l’obiettivo concreto per muovere la classifica e sperare di tenere botta nei piani alti. Ecco perchè la squadra azzurra è chiamata a non fallire nell’appuntamento odierno.

I partenopei ospitano al Maradona la Sampdoria, ed anche per quest’ultima i tre punti sono una necessita impellente. I ragazzi di D’Aversa, infatti, sono pericolosamente vicini alla zona rossa della classifica, anche se c’è ancora un margine importante che permette ai blucerchiati di non accendere il campanello d’allarme. Chiaro che il Napoli possa rappresentare un avversario ostico, ma proprio le assenze in casa azzurra potrebbero aprire le porte alla Sampdoria per un risultato a sorpresa.

Il Napoli è al momento terzo in classifica (all’Atalanta manca una partita) e vincere oggi contro i blucerchiati sarebbe un segnale importante per la corsa alla Champions che vede gli azzurri assoluti protagonisti.

Napoli-Sampdoria, probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti (in panchina Domenichini).

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Dragusin, Chabot, Augello; Thorsby, Vieira, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.