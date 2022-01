Napoli, tifosi gelati: il gesto inaspettato di De Laurentiis

Aumentano i compensi del CdA della SSC Napoli, quindi maggiori guadagni per la famiglia De Laurentiis a capo della società.

‘Calcio&Finanza’ ha consultato il bilancio della SSC Napoli relativo alla chiusura al 30 giugno del 2021. Nonostante la crisi economica mondiale a causa della pandemia da Covid-19, che ha portato anche il club a optare per un drastico abbassamento del tetto ingaggio per i tesserati, si registrano degli aumenti per ciò che concerne i compensi del CdA della società. Il club, si ricorda, ha un Consiglio d’Amministrazione che coinvolge per la maggior parte i membri della famiglia De Laurentiis.

Napoli, compensi più alti per la famiglia de Laurentiis: i dettagli

Nella stagione 2018-19 si era registrato un calo da 5 milioni di euro a 1,99 milioni totali, mentre nell’annata successiva 2019-20 ecco un rialzo delle cifre considerati compensi dell’amministrazione del club. Nello specifico si legge su ‘Calcio&Finanza’, si tratta di un totale di 2.207.500 milioni di euro suddivisi per il CdA, composto dalla familia del patron Aurelio quasi interamente: oltre al presidente, infatti ci sono i figli Edoardo e Valentina. In qualità di vicepresidente appare anche la moglie Jacqueline e poi il braccio destro Andrea Chiavelli.

La nota negativa è il secondo rosso consecutivo nel bilancio societario annuale ed è per questo che risalta all’attenzione il cambiamento nei compensi del CdA. Nelle 17 stagioni con Aurelio De Laurentiis alla guida della società i guadagni sono stati in totale di 34,7 milioni di euro. Nei primi quattro esercizi non si sono registrate entrate per i dirigenti, dal 2009 invece si è giunti a 240mila euro e dal 2011 si parla del milioni di cui sopra con una media stagionale di 3 milioni di euro totali.