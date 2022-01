Alle 16.30 scendono in campo due match di questa domenica di Serie A. Alla Dacia Arena si affrontano Udinese ed Atalanta.

La Serie A torna in campo tra mille incertezze. La capienza degli stadi ridotta all’osso, squadre piene zeppe di contagi causati dal Covid, ed una situazione in costante divenire. Al netto di quelli che sono i problemi del campionato italiano, c’è da scendere in campo e conquistare la vittoria. Si, il campionato prosegue e le squadre sono chiamate a misurarsi per raggiungere i propri obiettivi.

L’Udinese è alla ricerca di punti per raggiungere il prima possibile la salvezza. Ai bianconeri mancano ben due partite, va detto, e all’ultima vittoria contro il Cagliari va data continuità. Dopo l’addio di Luca Gotti, la rosa è stata affidata (ad interim) a Gabriele Cioffi, in attesa di capire quelle che sono le reali intenzioni del club.

Di fronte c’è un’Atalanta che ha ritrovato, dopo un avvio zoppicante, le grandi prestazioni degli scorsi anni. La squadra di Gasperini ha tenuto botta, ed ora si candida per tenersi stretto quel posto Champions al quale i tifosi della Dea non vogliono assolutamente rinunciare.

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni

UDINESE (3-4-1-2): Padelli; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Deulofeu; Success, Pussetto. Allenatore: Cioffi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini