Serie A: Inzaghi ‘archivia’ il passato, la Salernitana vince a sorpresa

Terminate anche Inter-Lazio e Verona-Salernitana: il big match regala emozioni a San Siro, i gialloblu cadono in casa contro i granata

Partita al cardiopalma quella disputata a Milano, allo Stadio San Siro, tra l’Inter e la Lazio. Maurizio Sarri non si è dimostrato pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi, soprattutto per quanto hanno fatto vedere Felipe Anderson e Luis Alberto. Simone Inzaghi, invece, può archiviare quanto avvenuto nel girone di andata all’Olimpico. Al Bentegodi a Verona invece i gialloblu, duramente colpiti dal Covid-19, capitolano davanti a una Salernitana anch’essa alle prese con diverse positività al Covid tra i suoi tesserati.

Inter-Lazio ma anche Verona-Salernitana per questa domenica sera: procede spedita la 21esima giornata di Serie A

Per l’Inter, a San Siro, vanno a segno Alessandro Bastoni prima e Milan Skriniar (annullata per fuorigioco la rete di Lautaro Martinez), mentre per la Lazio l’unico gol l’ha segnato Ciro Immobile. I primi due arrivano nel primo tempo: Bastoni segna, con un super sinistro e dalla distanza, al 30′; Immobile risponde al 35′, dopo soli cinque minuti, su assist di Cataldi anche favorito da un pasticcio combinato dalla difesa nerazzurra. Skriniar però la chiude definitivamente nella ripresa al 67′.

Tra Salernitana e Verona molte sono le positività al Covid-19 ma i granata non si arrendono e ce la mettono tutta per iniziare a guadagnare punti. L’obiettivo è quello di venir fuori dalla zona retrocessione: grazie a un gol di Djuric al 29′ e di Kastanos al 70′ i granata espugnano il Bentegodi. Partita da dimenticare per il Verona, che termina il match in 10 per il cartellino rosso a Ilic, dal momento che a nulla è servito il gol segnato al 63′ da Lazovic.

Classifica aggiornata di Serie A

Inter 49*, Milan 48, Napoli 43, Atalanta 41*, Juventus 38, Fiorentina 32**, Roma 32, Lazio 32, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna 27**, Verona 27, Torino 25**, Udinese 20**, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia 17*, Cagliari 13*, Genoa 12, Salernitana 11**