Mani nei capelli per Shevchenko: la notizia fa tremare il Genoa

Pessime notizie per il Genoa che dovrà affrontare oggi lo Spezia. Il tutto riguarda l’allenatore del Grifone Shevchenko.

Non ci sono buone notizie in casa Genoa. La squadra gialloblu è impegnata alle 18.30 contro lo Spezia, per un match dove servirà grande compattezza per portare a casa i tre punti. I rossoblu ad oggi sono penultimi in classifica, in una situazione che andrà monitorata settimana dopo settimana. Il rischio, infatti, è quello di scivolare in maniera definitiva nei bassifondi della classifica di Serie A. Il cambio di proprietà di sicuro ha ridato stimoli a tutto l’ambiente, ma servono risposte sul campo.

Anche il Grifone, come le altre squadre del campionato italiano, deve far fronte alla nuova ondata di positivi al Covid-19. Nelle ultime ore è arrivata una pessima notizia.

Genoa, Shevchenko di nuovo positivo al Covid

L’allenatore della squadra rossoblu Andij Shevchenko è risultato positivo al Covid, di nuovo. Si perchè l’ex bomber ucraino ha già dovuto affrontare nelle scorse settimane la malattia, salvo poi negativizzarsi prima dell’ultimo match giocato giovedì contro il Sassuolo. Shevchenko riuscì a sedersi nuovamente in panchina contro i neroverdi, ma in queste ore è arrivata la notizia.

Il tutto legato al consueto giro di tamponi che si fanno prima dei match. Una pessima notizia per il Genoa, soprattutto in un momento cosi delicato dove lo stesso Shevchenko stava lavorando tantissimo per costruire le basi solide di una squadra che dovrà tentare l’assalto alla salvezza da qui ai prossimi mesi. Alle 18.30, come detto, il Genoa scende in campo contro lo Spezia. In panchina ci sarà Tassotti.