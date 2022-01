“La mia fortuna è…”: Inter-Lazio, l’ammissione di Inzaghi in diretta

Simone Inzaghi parla nel post partita di Inter-Lazio ed elogia i suoi: vittoria importante ottenuta dai nerazzurri a San Siro

Simone Inzaghi ha parlato nel post partita di Inter-Lazio ai microfoni di ‘Dazn’ e ha elogiato i suoi. Per il tecnico nerazzurro, infatti, i suoi hanno dimostrato grande carattere e hanno vinto con la forza del gruppo una partita non semplice. La Lazio gli ha dato tanto nel corso della carriera, ma il tecnico questa sera ha voluto pensare solamente a quanto raggiunto dalla sua attuale squadra. Ha poi anche parlato della questione Scudetto e della pressione che ora è normale avvertire.

L’Inter batte la Lazio, Inzaghi si dimostra soddisfatto: “La mia fortuna è avere giocatori importanti”

Simone Inzaghi ha parlato, così, della sua squadra ai microfoni di ‘Danz’: “Volevamo rientrare con una vittoria e non era semplice, perché la Lazio ha qualità. Io credo che questo successo sia meritato, sono contento. Ora mercoledì abbiamo subito una grande partita, una finale nel nostro stadio e ci siamo preparati nel migliore dei modi. Ho la fortuna di avere giocatori importanti, dobbiamo continuare così perché il campionato non si ferma: oggi hanno vinto anche tutte le nostre antagoniste. Per noi era un rientro contro una squadra che aveva giocato tre giorni fa e poteva essere più in palla di noi, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi”.

Inzaghi ha poi parlato anche della pressione che ora l’Inter può sentire in merito alla corsa verso lo Scudetto: “Il 20 ottobre quando eravamo a -7 la sentivo meno, ora si sente più facilmente ed è merito dei ragazzi che hanno fatto otto vittorie di fila. Adesso è normale visto che siamo primi ma deve essere uno stimolo per continuare a fare bene e migliorarci”.