Juventus, colpo di teatro: Antonio Donnarumma in bianconero

Antonio Donnaruma potrebbe lasciare il Padova per raggiungere il tecnico Lamberto Zauli alla Juventus Under 23.

Il passaggio della scorsa estate di Gianluigi Donnarumma al PSG ha fatto scatenare sin da subito tantissime polemiche. Il portiere italiano è stato molto criticato per non aver rinnovato il contratto con il Milan per andare a giocare in Ligue 1 con la maglia della squadra parigina.

I primi mesi sotto l’ombra della Torre Eiffel per l’estremo difensore italiano non sono stati facili, visto il continuo avvicendamento in porta con Navas. Donnarumma ha affermato di soffrire questa situazione al PSG, considerando che con il Milan era abituato ad essere tra i calciatori chiavi.

Juventus U23, può arrivare Antonio Donnarumma dal Padova

Su Donnarumma c’era anche la Juventus, però il club club bianconero si è dovuto ritirare dalla corsa al portiere a causa della mancata cessione di Szczesny. La possibilità di vedere un Donnarumma con la maglia della ‘Vecchia Signora’ non è del tutto persa, visto che Antonio, fratello di Gigio, come quanto riportato da ‘Juventusnews24’, può diventare un calciatore della Juventus Under 23.

Il fratello del campione d’Europa con l’Italia di Mancini in questa stagione sta giocando nel Padova in Serie C, ma potrebbe occupare uno slot da Over nella squadra allenata da Lamberto Zauli. Con l’arrivo di Antonio Donnarumma, Timothy Nocchi lascerebbe la seconda squadra della Juventus.