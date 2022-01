“Da mesi non riesce a…”: Donnarumma-Navas, clamoroso allarme

Il presente di Gigio Donnarumma al PSG è migliorato rispetto anche al momento di Keylor Navas: i numeri danno ragione all’italiano.

Se i primi mesi di Gigio Donnarumma al PSG sono stati costellati di difficoltà, la situazione è cambiata nel corso del tempo. Il portiere italiano ha cominciato a guadagnare spazio a discapito del collega costaricano, Keylor Navas, per il quale inizialmente, secondo indiscrezioni, spingeva la parte sudamericana dello spogliatoio parigino. Il riconoscimento di miglior portiere al mondo per Donnarumma, in occasione della premiazione del Pallone d’Oro 2021, ha ulteriormente migliorato il panorama di Donnarumma, ancora una volta difeso e appoggiato dalla dirigenza dello sceicco Al-Khelaifi.

PSG, due mesi difficili per Navas: il confronto con Donnarumma

Negli ultimi due mesi la situazione di Keylor Navas è cambiata completamente. Da essere prescelto e preferito del tecnico Mauricio Pochettino a prestazioni che per il liderato dei francesi in Ligue 1 non sono state troppo rassicuranti. Nelle ultime sette settimane in cui ha difeso i pali del PSG, Navas non ha mai registrato un trionfo. L’ultima volta era il 20 di novembre, in occasione della vittoria sul Nantes per 3-1. Tuttavia, proprio quel giorno il costaricano fu espulso e da quel momento la sua posizione di titolare è stata messa in discussione.

Molto probabilmente per la trasferta odierna contro il Lione, Pochettino avrebbe scelto ancora una volta Donnarumma tra i pali, ma non potrà farlo. L’estremo difensore italiano, infatti, è risultato positivo al Covid-19 poco meno di una settimana fa, per cui sta osservando l’isolamento domiciliare. Sarà la volta di Keylor Navas in una sfida difficile che potrebbe offrirgli il riscatto che cerca o rendere quasi irreversibile il cambio di fronte delle ultime settimane in favore del giocatore italiano.