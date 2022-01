Mondiali, notizia terribile per Mancini: Italia, si teme una sciagura

Pessime notizie in casa Juve e per i Mondiali: dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe grave l’infortunio di Chiesa, si teme la rottura del crociato

Inizialmente si è parlato di una distorsione al ginocchio sinistro per Federico Chiesa. Il bianconero è stato, infatti, costretto a lasciare il campo prima del previsto contro la Roma. Appena rientrato a disposizione da un infortunio, Chiesa ha segnato il gol che ha permesso alla Juve di pareggiare contro il Napoli ed è anche oggi stato importante in diverse occasioni. Dopo un primo problema al ginocchio, è rientrato in campo ma poi è stato costretto a lasciarlo definitivamente. Infortunio che adesso sembrerebbe essere serio per lui.

Federico Chiesa non può neanche camminare: e’ uscito così dallo stadio Olimpico #RomaJuve pic.twitter.com/NYMGKXslo9 — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) January 9, 2022

C’è grande apprensione per #Chiesa. Si teme un infortunio molto serio (crociato) #RomaJuve — Fabiana Della Valle (@FabDellaValle) January 9, 2022

Mondiali, non c’è molto ottimismo sulle condizioni di Chiesa dopo l’infortunio: si teme la rottura del crociato

Problemi per la Juventus che, in Supercoppa contro l’Inter, non avrà sicuramente a disposizione né Cuadrado né De Ligt squalificati. Con ogni probabilità non ci sarà neppure Federico Chiesa che ha riportato un infortunio nel corso di Roma-Juventus. Non ha lasciato lo Stadio Olimpico sulle proprie gambe e, secondo quanto riferito da Aurelio Capaldi inviato della ‘Rai’, è stato scortato fuori dallo staff medico. Non ce la fa neppure a camminare.

Secondo quanto riferito, invece, da Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’: “C’è grande apprensione per Chiesa. Si teme un infortunio molto serio (crociato)“. Si teme, dunque, un serio infortunio per lui. Massimiliano Allegri, ma anche Roberto Mancini in vista dei playoff che l’Italia dovrà giocare a marzo per i Mondiali, temono possa trattarsi della rottura del crociato. Chiesa resterebbe in tal caso out per diversi mesi. Si attendono nelle prossime ore comunicazioni ufficiali da parte della Juve, che seguirà il giocatore con tutti gli esami strumentali del caso.