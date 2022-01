“Il Napoli rischia una…”: Zielinski positivo, che può succedere

Dopo la positività di Zielinski, la Gazzetta ha fatto il punto su cosa rischia il Napoli per aver fatto gocare il polacco con la Juve.

Il Napoli oggi giocherà contro la Sampdoria, dove vorrà cercare di vincere per rimediare alle tre sconfitte consecutive interne con Atalanta, Empoli e Spezia. I partenopei arrivano al match contro la squadra di D’Aversa dall’ottimo pareggio contro la Juventus, ma anche con un’assenza in più: quella di Zielinski, che ha contratto il Coronavirus.

Dopo l’annuncio da parte del Napoli della positività al Covid-19 di Zielinski, sono scoppiate tantissime polemiche. Il polacco, infatti, insieme a Rrahmani e Lobotka, era stato messo in quarantena dall’ASL Napoli 2, ma comunque è sceso in campo contro la Juventus nel giorno della Befana.

Caso Zielinski, la Gazzetta dello Sport: “Il Napoli rischia una sanzione amministrativa”

La ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto su cosa rischia il Napoli per aver fatto giocare Zielinski contro la Juventus: “Dal punto di vista dei regolamenti federali il team non ha compiuto nessuna trasgressione. Bisogna capire se il club partenopeo ha rispettato le indicazioni fornite dell’ASL Napoli 2, visto che gli ultimi decreti attuativi prevedono di non essere in quarantera solo per chi abbia fatto la terza dose o sia vaccinato (o guarito) da meno di quattro mesi”.

Il quotidiano sportivo ha poi terminato la sua analisi: “Il direttore dell’ASL Napoli 2 ha già richiesto una relazione speficica ai medici del Napoli. De Laurentiis rischia di pagare una sanzione amministrativa, ma nulla è stato deciso in merito. Urge un intervento del Governo per chiarire ed aggiornare i protocolli sportivi”.