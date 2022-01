Incredibile Napoli: un big inaspettato può volare in Qatar

Dopo l’addio Insigne, il Napoli rischia di perdere anche Mertens a fine stagione. Per il belga c’è una super offerta dal Qatar.

Il Napoli oggi è atteso dal match contro la Sampdoria. Il team è in continua emergenza, visto il cluster di Covid-19 scoppiato tra i calciatori e la Coppa d’Africa che ha portato via Koulibaly, Anguissa ed Ounas. Alla lista degli assenti bisogna aggiungere anche Zielinski anche lui positivo al virus.

I partenopei cercheranno di vincere contro la squadra di D’Aversa sia per cercare di avvicinarsi ad Inter e al Milan che per rafforzare la propria posizione tra le prime quattro in classifica. Tra le poche notizie positive in casa Napoli di questo momento bisogna annoverare, sicuramente, la negativizzazione al Covid-19 di Osimhen.

Napoli, offerta monstre dal Qatar per Mertens

In questi giorni si è parlato anche molto di mercato nell’ambiente partenopeo. Se in entrata è arrivata l’ufficialità del prestito di Tuanzebe, in uscità c’è stato l’addio ufficiale, da luglio, di Insigne. Il capitano del Napoli ha firmato per il Toronto e volerà in Canada la prossima estate. Anche Mertens corre il rischio di cambiare squadra a fine stagione

Come quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, c’è una super offerta dal Qatar per Mertens, che vorrebbe restare ancora in maglia azzurra. La società non intende esercitare l’opzione di prolungare il contratto a 5 milioni di euro. Il calciatore è consapevole delle necessità economiche del club e non ha fretta di chiudere. Ci saranno dei nuovi contatti in primavera, quando sarà più chiaro se il Napoli andrà o meno in Champions.