Napoli, sorpresa inaspettata: sta tornando dall’Africa

Finalmente buone notizie per i tifosi del Napoli. Il club partenopeo, infatti, ha comunicato la guarigione di Osimhen dal Covid.

Dopo l’ottimo pareggio di giovedì contro la Juventus, il Napoli oggi pomeriggio dovrà affrontare al Maradona la Sampdoria . Gli azzurri sono in continua emergenza, visto i tanti calciatori positivi al Covid-19. Spalletti, anche lui positivo al Coronavirus, contro i doriani dovrà fare a meno anche di Zielinski, visto che anche lui ha contratto il virus.

Ad aggravare la situazione ci sono le assenze dei tre calciatori impegnati nella Coppa d’Africa: Koulibaly, di cui la positività al Coronavirus è stata ufficializzata nella giornata di ieri, Anguissa ed Ounas. Anche Victor Osimhen doveva volare in Camerun per giocare la competizione, ma non è stato convocato dalla sua Nigeria.

😍 Victor è negativo al Covid-19 💪@victorosimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/n9uLbC2Xgr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 9, 2022

Napoli, Victor Osimhen è negativo al Covid-19

E’ stato lo stesso attaccante a chiedere di non essere convocato, considerando le sue precarie condizioni fisiche. Proprio su Victor Osimhen è arrivata in questi minuti un’ottima notizia sia per Spalletti che per i tifosi del Napoli, ovvero la negativizzazione al Coronavirus dell’attaccante partenopeo.

E’ stato lo stesso Napoli, tramite un tweet, a comunicare la guarigione di Osimhen dal Covid-19. Il calciatore, risultato positivo al virus lo scorso 30 dicembre in Nigeria, rientrerà in Italia nelle prossime ore, dove farà subito la Tac per monitare le sue condizioni dopo l’intervento al volto, effettuato a fine novembre.