“Juve, offerta a Insigne”: la clamorosa rivelazione di Alvino

Carlo Alvino ha svelato l’interessamento della Juve per Lorenzo Insigne. Il giocatore ha subito rifiutato la proposta dei bianconeri.

In questi giorni l’ambiente del Napoli è stato scosso sia dai tantissimi casi di positività al Covid-19 che dalla firma di Lorenzo Insigne con il Toronto. Il club canadese ha ufficializzato l’arrivo del calciatore italiano a partire dal prossimo luglio. Questa scelta del capitano del team partenopeo sta facendo molto discutere.

In molti si aspettavano che Insigne prolungasse il contratto con il Napoli, ma la super offerta del Toronto, circa una decina di milioni di euro all’anno per almeno quattro stagioni, ha fatto saltare il banco. Il calciatore resterà sotto l’ombra del Vesuvio fino a giugno, dove cercherà di portare la squadra azzurra in Champions League.

Carlo Alvino su Insigne: “E’ stato contattato anche dalla Juve”

Carlo Alvino, ospite di SerieANews TV nella nostra trasmissione ‘Ciro Troise Night’ su Twitch, ha svelato un aneddoto di mercato su Insigne: “Lorenzo è stato contattato anche dalla Juventus, che ha fatto anche un’offerta migliore rispetto a quella del Napoli. Il capitano ha subito rifiutato l’ipotesi di andare nel club bianconero”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “Insigne ha avuto il coraggio di rifiutare la Juventus. Il calciatore ha declinato in passato anche l’Inter, mentre i contatti con l’Atletico Madrid poi non sono andati avanti. Bisogna solo rispettare la scelta di Lorenzo di andare a giocare con il Toronto”.