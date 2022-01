“Ormai si è rassegnato”: Roma, tutto pronto per chiudere l’affare

In casa Roma è tutto pronto per chiudere uno degli affari più caldi delle ultime ore. Il gesto in campo ha confermato tutto.

Sono settimane frenetiche per la Roma, che con l’apertura del mercato si prepara a piazzare dei colpi utili per migliorare la rosa a disposizione di Josè Mourinho. La società si sta guardando intorno, e già in queste ore ha piazzato l’operazione Maitland-Niles, che si è anche presentato ai suoi nuovi tifosi. L’ambiente giallorosso resta in attesa, anche perchè ci sono anche altri nomi in ballo.

Anche l’allenatore sta monitorando costantemente la situazione, provando ad indicare quelli che potrebbero essere i profili utili per andare a aumentare il livello del parco giocatori. E proprio dall’allenatore giallorosso è arrivata l’approvazione per un colpo che arriva dal Portogallo, e che dovrebbe concretizzarsi proprio nelle prossime ore.

Roma, Sergio Conceicao rassegnato: addio Oliveira

Il nome in questione è Sergio Oliveira, centrocampista del Porto alla ricerca di una nuova avventura che possa dargli nuovi stimoli. Il club portoghese è ben consapevole che l’avventura del centrocampista in terra lusitana è ormai arriva al capolinea, e cosi si sta preparando all’addio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Record’, entro martedì dovrebbe esserci la firma che sancirà il passaggio di Oliveira in giallorosso. Sergio Conceicao – riportato dal Portogallo – è ormai rassegnato alla partenza del centrocampista classe ’92. Alla fine della partita di ieri contro l’Estoril c’è stato un abbraccio tra l’allenatore e lo stesso Oliveira, quasi un gesto d’addio che confermerebbe tutto. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, che potrebbero diventare 13 con determinati bonus.