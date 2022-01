Il Napoli torna alla vittoria al Maradona, goleada di una ‘super’ Atalanta

Vittoria di ‘corto muso’ del Napoli contro la Sampdoria. Goleada dell’Atalanta trascinata da Muriel e ben sei gol in casa dell’Udinese.

Dopo il pari con una buona prova a Torino contro la Juventus, il Napoli torna alla vittoria davanti ai propri tifosi e continua il proprio percorso verso la Champions League. Gli azzurri al Diego Armando Maradona battono la Sampdoria 1 a 0.

Gli uomini di Spalletti perdono per infortunio Lorenzo Insigne alla mezzora, si vedono annullare un gol per fuorigioco millimetrico di Juan Jesus ma passano in vantaggio grazie ad un gran gol di Andrea Petagna, a segno in sforbiciata.

Non solo il Napoli, vittoria anche per l’Atalanta

Gli azzurri nella ripresa sfiorano il raddoppio con Mertens mentre la Sampdoria ci prova ma non è mai quasi pericolosa. Nell’altro match delle 16 e 30 goleada dell’Atalanta che espugna un Udinese con diversi giocatori assenti o reduci dal Covid. Troppo netto il divario con la squadra di Gasperini che ottiene tre punti preziosi.

I nerazzurri vincono trascinati da Malinovskiy e soprattutto da un super Muriel, autore di una doppietta. Non basta ai friulani l’autogol di Dijmsiti e la rete del solito Beto mentre nel finale chiudono i giochi con un clamoroso 6 a 2 Maehle e Pessina.

