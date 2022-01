Udinese-Atalanta, giallo fatale: scatta la pesante squalifica

Brutte notizie per l’Udinese. Gabriele Cioffi dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori, squalificato, in occasione della sfida con la Juventus.

L’Atalanta tiene botta, dando continuità ad una striscia di risultati positivi che stanno portando la squadra di Gasperini a guadagnarsi di diritto un posto in Europa. Appena due punti di ritardo dal Napoli ma con una partita in meno, la Dea si sta imponendo anche oggi contro un Udinese che ha non pochi problemi da risolvere.

In primis la panchina, con Cioffi che resta l’allenatore ad interim. Le intenzioni della società bianconera non sono ancora chiare, eppure ci si aspettava già da qualche settimana una qualche indicazione in più sull’erede di Luca Gotti. Nel frattempo la squadra friulana ha bisogno di punti, e contro l’Atalanta sembra non ci sia modo di rimettere in piedi la partita.

Udinese, che guaio in vista della Juve: squalificato Becao

Non sarà facile nemmeno durane la prossima partita, quando l’Udinese sarà chiamata ad affrontare la Juventus di Allegri. Oggi la Vecchia Signora affronterà la Roma, ma è certo che anche contro i ragazzi di Cioffi l’imperativo sarà quello di vincere. Sa segnalare, però, una defezione importante tra le fila dell’Udinese.

Contro la Juventus, infatti, non ci sarà Rodrigo Becao. Il difensore, infatti, si è beccato un cartellino giallo nel primo tempo contro l’Atalanta. Era diffidato, dunque salterà la sfida contro la squadra di Allegri. Un’assenza importante in un momento già complesso di suo, che vedrà l’Udinese dover tappare un buco considerevole nelle retrovie.