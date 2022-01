“Era rigore”: Venezia-Milan, esplode il caos sui social

Durante Venezia-Milan, con il Diavolo in vantaggio di un gol, scoppiano le polemiche sui social in seguito a uno scontro nell’area rossonera.

Venezia-Milan è la gara che ha aperto la 21ª giornata della Serie A 2021/2022, una sfida sulla carta impari tra i lagunari, coinvolti nella lotta per non retrocedere, e il Diavolo che sogna addirittura lo Scudetto. Nel momento in cui scriviamo la squadra di Pioli conduce con un netto 3-0 e si trova a giocare con un uomo in più, e con un parziale del genere si potrebbe pensare che almeno la sfida del Penzo sia esente da polemiche.

Non è così, invece. Perché pur dopo essersi trovato in vantaggio dopo appena 2 minuti di gioco il Milan ha dovuto aspettare la ripresa per trovare il raddoppio. Nel mezzo, poco prima dell’intervallo, un episodio avvenuto in area rossonera ha scatenato le polemiche sui social e avrebbe potuto dare al Venezia il rigore del momentaneo pareggio.

Io il rigore al Venezia l'avrei dato. Troppo evidente la tirata.

Perché va bene essere milanista… Detto questo prendo e porto a casa.#VeneziaMilan — Albert (@AlbertMotta82) January 9, 2022

Venezia-Milan, polemiche sul contatto tra Florenzi e Henry

Sugli sviluppi di un’azione avviata dalla destra, l’attaccante francese dei padroni di casa Thomas Henry si è buttato sul pallone per cercare di colpire il connazionale Maignan. Alessandro Florenzi però glielo ha impedito trattenendolo abbastanza vistosamente per la maglia l’attaccante lagunare.

L’arbitro Irrati non ha ritenuto il contatto falloso, né è stato richiamato sulla decisione dal VAR. Il gioco così è continuato, e nel secondo tempo è arrivata la doppietta di Theo Hernandez – il secondo gol proprio su tiro dagli 11 metri – che di fatto ha chiuso la gara insieme all’espulsione di Svoboda. Sfida archiviata dunque per il Diavolo, anche se certo nel post-match non mancheranno le polemiche sull’episodio che ha fatto già discutere sui social.