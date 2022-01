Roma-Juventus, che tegola: positivo a poco tempo dal fischio di inizio

A poche ore di distanza da Roma-Juventus il club giallorosso annuncia la positività di un giocatore già messo in isolamento domiciliare.

Alle 18,30 di oggi andrà in scena Roma-Juventus, big match della 21ª giornata di una Serie A che cerca di andare avanti nonostante la presenza sempre più asfissiante del COVID-19. La quarta ondata della pandemia ha condizionato le ultime giornate del torneo in modo innegabile, tra rinvii e assenze in seguito a tamponi positivi.

Anche Roma-Juventus è stata colpita dal coronavirus, nonostante fino a ieri sembrasse una delle gare meno influenzate da una situazione che mette a rischio il regolare svolgimento del torneo. Intorno all’ora di pranzo, infatti, il club giallorosso ha comunicato la positività di un calciatore ancora non identificato parte comunque del gruppo a disposizione di José Mourinho.

Roma-Juventus, positivo tra i giallorossi: la gara non è a rischio

Nella nota si legge che dopo il tampone positivo la Roma ha posto il giocatore in isolamento domiciliare e avvisato le autorità sanitarie competenti. Il calciatore contagiato aveva completato il ciclo vaccinale, dunque con le due dosi seguite dal booster. Una misura che purtroppo in questo momento non riesce comunque a impedire il contagio.

Roma-Juventus, vero e proprio spareggio tra due squadre che tra alti e bassi puntano ancora il 4° posto che vale la Champions, non è a rischio. La Serie A comunque continua a soffrire gli effetti della quarta ondata della pandemia, con ben quattro gare rinviate nell’ultimo turno e il numero di calciatori positivi che ha ormai superato l’ottantina. Per adesso l’obiettivo è quello di cercare di andare avanti regolarmente, rispettando il calendario e sperando che presto il momento più difficile sarà alle spalle.