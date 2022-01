Calciomercato Cagliari, colpo di scena: pezzo grosso dall’Inter

Il Cagliari è nella corsa per Stefano Sensi dell’Inter. Diverse italiana provano il prestito a gennaio, ma la volontà del giocatore pare chiara, al momento.

Il mercato di gennaio è entrato nel vivo. Con i tanti e discussi impegni di campionato, spesso rimandati a causa della diffusione di una nuova pericolosa ondata di Covid-19, le società si destreggiano alla ricerca di elementi per completare i reparti che fanno acqua o hanno manifestato incompletezza. È il caso del Cagliari. La squadra di Walter Mazzarri ha riscontrato non poche difficoltà in questo inizio di campionato ed infatti è stata tra le più attive in questa sessione di trasferimenti. Dopo la cessione di Godin e Faragò, ha portato in rosa Goldaniga, Lovato e Gagliano. Ora si pensa al centrocampo e spunta il profilo di lusso di Stefano Sensi dell’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari su Sensi dell’Inter: probabile prestito a gennaio

La possibilità che l’italiano lasci i nerazzurri effettivamente è concreta o meglio è un sacrificio che l’Inter potrebbe fare in prestito, considerato che non si tratta di un elemento che rientra tra i titolarissimi sebbene Inzaghi lo prenda in considerazione. Al momento diverse squadre sono interessate alle prestazioni del 26enne. Come riferisce Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, avrebbero chiesto informazioni oltre al Cagliari anche Sassuolo, Genoa, Sampdoria e Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> “É un disastro”: Juventus, l’attacco al campione che nessuno immaginava

L’affare potrebbe realizzarsi con la formula del prestito, ma non è facile convincere Sensi, che preferirebbe restare all’Inter e giocarsi le sue chance. Nei prossimi giorni è in programma un incontro proprio tra la dirigenza nerazzurro e il suo agente, Giuseppe Riso. Si parlerà delle intenzioni mutue e si analizzeranno le proposte giunte, tra cui quella del Cagliari. Qualche settimana fa si è presa in considerazione la possibilità che Sensi potesse essere inserito come contropartita dall’Inter per arrivare a Nandez, ma al momento non ci sono certezze e l’affare potrebbe essere indipendente dall’interesse per l’uruguaiano.