Calciomercato Sampdoria, che botto in attacco: c’è il pupillo di Mancini

La Sampdoria cerca rinforzi per restare ancorata quanto più possibile alla Serie A: spunta un nome nuovo per l’attacco

La Sampdoria è attualmente al 15° posto nella classifica di Serie A con 20 punti. La risalita dello Spezia e la tenacia del Venezia non rendono certa la lontananza non poi così concreta dalla zona retrocessione.

I blucerchiati hanno avuto diversi momenti negativi nel corso della prima parte di questa stagione, complici anche le assenze temporanee di diversi nomi importanti in rosa e complice anche la situazione societaria vissuta con i problemi di Ferrero. Ora, però, è tempo di calciomercato e la società sta pensando a come rafforzarsi al meglio per restare ancorata al campionato italiano di massima serie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Sampdoria, spunta un nome nuovo per l’attacco: si segue la pista che porta a Grifo

La Sampdoria starebbe, quindi, pensando a un nome nuovo per rafforzarsi in attacco, dopo aver provveduto all’acquisto di un nuovo terzino per la fascia sinistra con Andrea Conti. Occhi puntati su Vincenzo Grifo, pupillo di Roberto Mancini che ha creduto in lui in diverse occasioni e che l’ha convocato più volte facendogli vestire la maglia della Nazionale Italiana. Attualmente l’esterno sinistro è di proprietà del Friburgo, club di Bundesliga in cui non sta trovando tuttavia tantissimo spazio. In 18 match ha, però, segnato 4 gol e servito 7 assist.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arriva l’annuncio in diretta: novità in attacco

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la Sampdoria lo vorrebbe per dare maggiore qualità e sicurezza al proprio reparto offensivo e per questo la trattativa di calciomercato sarebbe già stata avviata. Il classe 1993 sarebbe propenso a tornare in Italia e a giocare in Serie A ma la distanza tra i due club risiederebbe nel fatto di un mancato punto d’incontro sulla formula. Il club di Bundesliga vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre la Sampdoria vorrebbe procedere tramite un prestito. I contatti sono solo all’inizio.