Calciomercato Inter, arriva l’annuncio in diretta: novità in attacco

C’è una novità importante per il calciomercato dell’Inter, novità che riguarda Sanchez: la sua partenza ora non sarebbe più in programma

Simone Inzaghi, nel post partita di Inter-Lazio, nella serata di ieri 9 gennaio, si è mostrato orgoglioso della prestazione dimostrata dai suoi. I nerazzurri, infatti, hanno portato a casa la vittoria in una gara non semplice e con gli uomini di Maurizio Sarri che, con spirito di sacrificio, hanno provato fino all’ultimo a strappare almeno un pareggio a San Siro.

Il gol di Skriniar ha però chiuso la partita, così come le parole di Inzaghi in conferenza hanno chiuso al calciomercato, per lo meno per quanto riguarda il reparto offensivo nerazzurro. Ora sembrerebbe davvero che Alexis Sanchez possa restare a Milano fino al termine della stagione in corso.

Calciomercato Inter, cedere Sanchez non è più una priorità: il cileno sta convincendo sempre di più

Già in conferenza stampa, dopo il triplice fischio di Inter-Lazio, Simone Inzaghi ha chiuso alla possibilità che possa arrivare un nuovo attaccante dal momento che l’Inter secondo al sua visione non ne avrebbe bisogno. Oggi, perciò, anche ‘Sport Mediaset’ ha confermato la forte possibilità che Alexis Sanchez possa restare in nerazzurro almeno fino a giugno. Verrebbero così spente le voci che prevederebbero una sua partenza prima del tempo, già con il mercato di questo gennaio.

Sanchez, quindi, complici le assenze di Correa prima e di Dzeko poi, ha guadagno spazio e ha iniziato a convincere Inzaghi e la società. Degna di nota è soprattutto la sua prestazione disputata nella serata di ieri contro i biancocelesti. Per questo motivo, Sandro Sabatini di ‘Sport Mediaset’, ha dichiarato: “La novità di oggi è rappresentata da Sanchez: l’Inter lo teneva un po’ in bilico, valutando eventuali offerte, ma l’ottima prestazione di ieri ha convinto il club a trattenerlo quantomeno fino a giugno, per poi ridiscutere la sua posizione”