“Ci sono problemi…”: Rangnick spiega l’esclusione di Ronaldo in FA Cup

Il Manchester United ha rinunciato a Cristiano Ronaldo per la sfida di FA Cup contro l’Aston Villa. Rangnick ha spiegato il motivo.

No, Cristiano Ronaldo in campo non c’è. Il Manchester United è impegnato questa sera per la sfida di FA Cup contro l’Aston Villa, eppure farà a meno del campione portoghese. Negli ultimi tempi l’ex Juve non sta vivendo in maniera cosi serena la sua esperienza in Premier. Il motivo? L’arrivo in panchina del neo allenatore Ralf Rangnick, che pare non aver trovato la giusta sintonia con il numero 7 dei red devils.

Da qualche settimana in Inghilterra si parla proprio del rapporto tra i due, e pare che sia addirittura possibile l’addio dello stesso Ronaldo alla fine della stagione. Il tutto, insomma, sarebbe collegato proprio alla presenza del tecnico ex Lipsia in panchina. Lo sguardo dei media è costantemente acceso sulla questione. Ed in queste ore è arrivato l’ennesimo episodio di questa vicenda.

Ronaldo, out in FA Cup: Rangnick spiega il motivo dell’assenza

Come detto, Ronaldo è assente. Non sarà impiegato dall’allenatore per la sfida contro l’Aston Villa. E cosi si è subito acceso il dibattito social, con alcuni che hanno sostenuto l’ipotesi secondo la quale l’assenza di Cristiano sarebbe dettata da una scelta tecnica dello stesso Rangnick. Il che è parzialmente vero, ma non c’entra il rapporto tra i due o eventuali dissidi interni.

E’ stato lo stesso allenatore che ha chiarito la vicenda prima dell’inizio del match, come riportato dagli organi di stampa britannici: “Hanno dei problemi. Non direi che sono infortunati, ma hanno problemi muscolari”, ha spiegato Rangnick parlando di Cristiano ma anche di Jadon Sancho, anche lui assente. “Mi ha detto (Ronaldo, ndr) che ha avuto dei problemi negli ultimi giorni. Si tratta di piccoli problemi, ma alla fine abbiamo deciso che aveva più senso non correre rischi”.