Lazio, pessime notizie per Sarri: l’infortunio gela i tifosi

Brutte notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri: arriva il responso delle condizioni di Acerbi, lungo stop per il difensore

Tegola nuova per la Lazio e per il suo allenatore Maurizio Sarri. Dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter, nella serata di ieri domenica 9 gennaio a San Siro, arriva infatti un’altra brutta notizia per il biancocelesti. Francesco Acerbi sarà, infatti, costretto ad arrendersi a un lungo stop, dal momento che l’infortunio rimediato nella prima giornata del 2022 contro l’Empoli è risultato più grave del previsto. Ecco l’esito degli esami.

Lazio, tegola per Acerbi costretto a fermarsi: è lesione al flessore della coscia sinistra

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Francesco Acerbi sarà costretto a fermarsi per diverse settimane a causa di una lesione al flessore della coscia sinistra. Il difensore della Lazio, uscito prima del previsto dal campo contro l’Empoli nella prima gara di Serie A del girone di ritorno, è costretto a fermarsi. C’è stata una ricaduta del problema alla coscia sinistra già riscontrato contro il Venezia il 22 dicembre 2021. Gli esiti degli esami strumentali non lasciano dubbi.

Acerbi salterà sicuramente tre gare del campionato, quelle contro Salernitana, Atalanta e Fiorentina ma anche gli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese, previsti per il 18 gennaio. Quasi sicuramente farà ritorno in campo solamente a metà febbraio, per il match contro il Bologna che ci sarà il 13 del mese prossimo appunto. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe rientrare solo il 17 febbraio, per la gara di Europa League contro il Porto.