Alle 17 spazio all’unico match che si giocherà in questo lunedì di Serie A. Si affrontano il Torino ed la Fiorentina.

Tra le squadre che stanno sorprendo in questa fase della stagione, c’è di sicuro la Fiorentina. La Viola ad oggi si trova a soli sei punti dalla Juventus quinta in classifica, ma con due partite in meno. Una di queste si giocherà oggi, con i ragazzi di Vincenzo Italiano che puntano a portare a casa il massimo risultato possibile per continuare a far sognare i tifosi. In questi giorni c’è stato anche l’arrivo di Piatek, tipologia di attaccante che alla squadra viola, come spiegato anche dall’allenatore.

Di fronte il Torino, che ha un ritardo di sette punti dalla Fiorentina con le stesse due partite in meno della Viola. I granata, dunque, si trovano più in basso ed hanno bisogno di punti per tenersi a debita distanza dalla zona rossa della classifica. L’ultima sconfitta contro l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca, ma Ivan Juric è consapevole di quanto sia importante portare adesso una vittoria a casa.

Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali