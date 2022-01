“Lo sapete che torna lui?”: Juventus, la soluzione alla tegola Chiesa

Ultima idea di mercato per la Juventus dopo l’infortunio di Chiesa: i social si infiammano con una vecchia conoscenza

L’infortunio di Chiesa, rottura del crociato e stagione finita, alimenta una voce di mercato: l’ultimo giocatore accostato alla Juventus è una vecchia conoscenza di Max Allegri e dei bianconeri. Si tratta di Douglas Costa, attualmente in prestito in Brasile, al Gremio, ma vincolato alla Juve da un contratto che scadrà solo nel 2023. In sintesi, Costa è ancora un giocatore di proprietà dei bianconeri, anche se la Juve ha scelto di cederlo perché fuori dal progetto tecnico. L’emergenza improvvisa, con Chiesa che dopo l’infortunio contro la Roma ha terminato la propria stagione, potrebbe cambiare le sorti dell’ex Bayern Monaco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Voi lo sapete, vero, che il sostituto di Chiesa sarà Douglas Costa? — Michele Fusco (@mike_fusco) January 10, 2022

Per tamponare l’assenza di Chiesa non sarebbe utile far ritornare alla base per 6 mesi @douglascosta ?#ForzaFederico — ikarus (@bugs651) January 10, 2022

Juventus, l’ultima idea per sostituire Chiesa

Sui social, tra tifosi e addetti ai lavori, sono diversi a pensarla allo stesso modo: e se la Juventus decidesse di richiamare Douglas Costa alla base per tamponare l’emergenza fino a giugno? Una possibilità al momento remota, una semplice idea che potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni o, come possibile, restare semplice utopia, chiacchiere da bar, ma dai molteplici consensi.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, brutta notizia dall’Italia: era difficile ma è successo

Costa, dieci gol in 103 presenze con la maglia della Juventus, ha salutato nel 2020, è tornato prima al Bayern Monaco e poi in patria, da qualche mese veste la maglia del Gremio ma coi tifosi il rapporto è conflittuale e le cose non stanno andando come lui stesso si augurava. Ora le voci su un possibile ritorno alla Juventus. Chiesa ko per tutta la stagione e Costa una possibilità per sostituirlo. Le vie del mercato, d’altronde, sono infinite.