Gesto impulsivo e reazione furiosa: Italiano ripreso in diretta col Torino

Brutta sconfitta in campionato per la Fiorentina di Italiano. Il club viola crolla sotto i colpi di un Torino letteralmente scatenato.

Inizia malissimo il 2022 per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il club gigliato non ha disputato il match dell’Epifania contro l’Udinese (a causa dei casi Covid in casa friulana) ed ha iniziato il nuovo anno con un clamoroso ko. La squadra viola, spesso apparsa molto organizzata in questa stagione, è crollata con un netto 4 a 0 contro il Torino di Ivan Juric.

Dusan Vlahovic e compagni non sono mai apparsi in condizione di mettere in difficoltà i granata. Il centravanti serbo è stato annichilito dal difensore del Toro Bremer.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina, Italiano ‘furioso’ con Nico Gonzalez

Nel corso del match, durante il secondo tempo, non è passato inosservato un particolare gesto del tecnico gigliato Vincenzo Italiano. Questi si è letteralmente infuriato con l’esterno sudamericano Nico Gonzalez.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, pessime notizie per Sarri: l’infortunio gela i tifosi

Il giocatore, sul risultato di 4 a 0 per gli avversari, ha effettuato un doppio dribbling saltando due avversari ed ha concluso l’azione con un ‘inutile’ trivela che ha visto il suo cross terminare tra le braccia del giovane portiere Gemello. Italiano non ha gradito ed infuriato ha gettato la bottiglietta d’acqua a terra.